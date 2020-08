La cantante Gaia tra Pantelleria e Palermo: “Family in Sicily”

Gaia Gozzi o semplicemente Gaia in vacanza in Sicilia tra mare e arte. Dopo qualche giorno trascorso a Pantelleria, splendida isola siciliana, la nuova star della musica italiana, si è spostata a Palermo.

Che Pantelleria sia una delle isole preferite dai vip di tutto il mondo è un fatto ormai risaputo. Qui, in tutta tranquillità, i personaggi famosi, tra cui anche star internazionali, trascorrono in tutta tranquillità le proprie vacanze. Anche Gaia, fresca di vittoria ad Amici di Maria De Filippo, ha scelto la perla nera del Mediterraneo. Tra mare, cibo e Dammusi, Gaia Gozzi ha trascorso qualche giorno di vacanza nell’isola eletta tra quelle che hanno il mare più bello d’Italia.

Poi il tour siciliano di Gaia è proseguito alla volta di Palermo. Oggi l’ormai celebre artista, metà italiana, era per le strade del Capoluogo siciliano, tra arte, cultura e cibo tipico siculo.

Proprio oggi è uscito il video del singolo che già impazza nelle radio italiane da giorni: Coco Chanel. “Quanto ci manca viaggiare? Il viaggio è riscoperta di se stessi e dell’altro, è lasciarsi andare e affidarsi alla guida altrui, per capire alla fine se siamo in buone mani, sapendo che, comunque andrà, non sarà mai stato tempo sprecato. In questi mesi sono partita per il Brasile 10, 100, 1000 volte. È arrivato il momento di partire insieme, Sempre comodamente seduti nella prima classe dei nostri divani. COCO CHANEL fuori ora”, così Gaia presenta il videoclip su Instagram ai suoi fan.