Crescono ancora i contagi in Sicilia, 44 da ieri e 7 migranti

In Sicilia sono stati registrati altri 44 nuovi casi di positività al Covid19 nelle ultime 24 ore. Sette persone positive sono migranti. Salgono dunque a 828 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

Sono 775 le persone in isolamento domiciliare e 53 i ricoverati tra cui 8 in Terapia intensiva 3 45 in regime di ricovero ordinario.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.129 i nuovi tamponi che portano quasi a 322 mila il totale generale dei tamponi. Per fortuna oggi non ci sono vittime legate ai contagi da Covid.

La provincia di Catania è sempre la provincia con il maggior numero, 10 casi a Ragusa dove, però, si registrano tutti i 7 migranti positivi della giornata. Ci sono poi 8 casi a Caltanissetta, 6 a Palermo, 2 a Siracusa e 1 ciascuno nelle province di Agrigento e Messina.

Sul fronte dei dati italiani, sono 947 i nuovi positivi al Coronavirus. Un dato preoccupante chebon si registrava dal 14 maggio. Il totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto quota 257.065. Sono complessivamente 35.427 i decessi (+9).