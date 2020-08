“Furbetto” del Reddito di Cittadinanza nel Corleonese, addio al beneficio

Era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e percepiva illecitamente il Reddito di Cittadinanza. Sono stati i Finanzieri della tenenza di Corleone a scoprire l’ennesimo furbetto del Rdc. Si tratta di un uomo di Chiusa Sclafani.

L’uomo dal mese di febbraio percepiva l’assegno del reddito di cittadinanza, ma era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Second quanto riporta la norma in materia di benefici economici, non poteva ottenerlo.

Come detto, a scoprire il furbetto sono stati i finanzieri della tenenza di Corleone, che hanno denunciato l’uomo alla Procura di Termini Imerese. Per l’uomo è scattato il sequestro della card e la segnalazione del caso all’Inps per la revoca del sussidio e il recupero delle somme erogate, circa 4 mila euro.

