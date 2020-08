A Monreale 11 concerti gratuiti nel rispetto del Covid, via al Festival delle Musiche

A Monreale (PA) in programma la seconda edizione del Festival delle Musiche. Dal 22 agosto al 13 settembre, la città dal Duomo d’Oro, patrimonio dell’Umanità, ospiterà nel corso delle ore serali, cantanti, gruppi, tribute band e, per finire l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Tra i nomi degli artisti spicca quello del cantante Mario Venuti, big del panorama musicale italiano.

Il programma della seconda edizione del Festival delle Musiche di Monreale è stato approvato il 19 agosto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Arcidiacono. “Con la seconda edizione del Festival delle Musiche, il Comune di Monreale intende legare definitivamente l’immagine estiva della Città ad una serie di manifestazioni in un grande contenitore”, dice l’amministrazione monrealese.

L’Amministrazione normanna si è proposta come soggetto principale di un nuovo processo di sviluppo per il territorio, storicamente orientato alla valorizzazione dei beni culturali in esso presenti. Il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, Monreale sente la mancanza di quei flussi turistici che ne hanno caratterizzato la vitalità e ne hanno sorretto l’economia. Da qui, il bisogno di proporre un piano forte ed incisivo che riporti tutto il territorio alla “normalità”, facendo ritornare I visitatori a Monreale e attivando tutte le misure necessarie ed opportune a tale scopo.

La manifestazione ha avuto il suo battesimo l’anno precedente, ed ha riscosso grande successo e partecipazione di pubblico. L’Idea progettuale prevede una serie di eventi con l’intento di creare dei momenti di attrazione ‘turistica. La manifestazione è stata organizzata grazie a un finanziamento regionale. Tutti gli spettacoli saranno caratterizzati dal rispetto delle norme in materia di prevenzione dei contagi da Covid19.

IL PROGRAMMA

22 Agosto – Sicula Faber Band

26 Agosto – 4 Kantus

28 Agosto – The Morning Gloryoasis Tribute

29 Agosto – Lidia Schillaci

30 Agosto – Vasco Tribute

2 Settembre – Nonrman Zarcone Tribute Band

3 Settembre – Alessandra Salerno Band

4 Settembre – Mario Venuti

5 Settembre- Rupert Band

12 Settembre – Tributo alla Sicilia

13 Settembre – Orchestra Sinfonica Siciliana

Tutti gli spettacoli si svolgeranno il Piazza Guglielmo II ad eccezione del concerto dell’Orchestra Sinfonica che si svolgerà nel Chiostro.