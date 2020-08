Nuovo boom di contagi in Sicilia, +45 in 24 ore

Aumentano i contagi in Sicilia dove si registrano 45 nuovi casi, e sono 10 in provincia di Palermo su 2.859 tamponi processati.

Sono i numeri del bollettino del ministero della Salute del 19 agosto secondo cui c’è una persona in meno ricoverata in meno rispetto a ieri (totale 53), si registrano due pazienti in più in terapia intensiva (8 in totale). Sono 705 invece quelli in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi ma c’è anche un secondo paziente ricoverato in trapia intensiva.

La provincia con più nuovi casi è quella di Catania (23), c’è poi Palermo (10), Ragusa (7), Messina (2) e Siracusa, Agrigento e Trapani con un caso ciascuno. Nessun nuovo contagio a Caltanissetta ed Enna.