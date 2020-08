Grave incidente stradale a Salemi, una 18enne in coma

Nel corso di un incidente stradale avvenuto ieri a Salemi in provincia di Trapani, due giovani ragazze sono rimaste ferite. Una è in gravi condizioni.

In particolare, due ragazze a bordo di uno scooter si sono schiantate contro un albero per cause ancora in via di accertamento. Le due giovani sono state soccorse dai sanitari del 118 in via Marsala attorno alla mezzanotte.

Secondo quanto si apprende, le giovani sono P. L, 18 anni, che era alla guida, e G. A., 14 anni, di Vita. Le condizioni più preoccupanti riguardano la giovane alla guida del veicolo a due ruote. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Marsala in codice rosso. Qui i sanitari l’hanno sottoposta a una operazione chirurgica a causa di una emorragia all’addome.

Adesso le condizioni della ragazza sarebbero stazionarie. La giovane è stata in coma farmacologico.

Meno grave la ragazza di 14 anni che, invece, ha riportato un trauma alla mascella ed è stata trasportata al Civico di Palermo.

Sarà la polizia municipale di Salemi ad occuparsi della ricostruzione del grave incidente stradale.