In crescita i contagi in Sicila, 46 in un giorno

Sono 46 i nuovi contagi in Sicilia secondo l’aggiornamento del Ministero della Salute a Palermo e in Sicilia nella giornata di Ferragosto.

Il quadro dei nuovi contagi mostra una tendenza in aumento per quanto riguarda la Sicilia. Tra ieri e oggi ci sono 46 positivi in più con circa duemila tamponi processati.

Gli attuali positivi diventano dunque 677 (i casi totali dall’inizio della pandemia sono invece 3.727). Dei nuovi 46 positivi, 13 arrivano da Malta. Resta, per fortuna, sempre fermo il numero delle vittime: 284.

I dati odierni mostrano che sono 47 le persone ricoverate con sintomi, mentre 5 si trovano in terapia intensiva. In tutto 625 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 579). Dall’inizio della pandemia in Sicilia sono guarite 2.766 persone.