Partinico, confermati due casi di Covid

Tornano in Sicila e sono positivo al Coronavirus. Sono due i casi confermati oggi a Partinico. Si tratta di due giovani in rientro sull’isola.

Un caso riguarda un giovane che abita in Liguria. Rientrato a Partinico è stato condotto all’ospedale della città in via precauzionale. L’altro caso riguarda una donna rientrata da un viaggio all’estero. Dopo essere tornata a Partinico, avrebbe accusato alcuni sintomi tipici del Covid-19. Il tampone ha dato esito positivo. Entrambi i pazienti seguiranno la prassi che prevede l’isolamento domiciliare fino ad avvenuto tampone negativo.

A Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, una comitiva di 11 giovani rientra da Malta in Sicilia e il risultato è che tutti e 11 sono positivi. Sono rientrati giovedì in Sicilia. Anche loro hanno accusato alcuni lievi sintomi e il tampone ha dato esito positivo.