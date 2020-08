Palermo piange Irene, giovane mamma: “Un bellissimo angelo è volato via”

Tremendo lutto a Palermo. Il quartiere Capo piange una giovane mamma, morta all’improvviso, lasciando tutti quanti la conoscevano sotto choc. Irene è morta dopo una malattia che non le ha dato scampo lasciando il quartiere palermitano nel profondo del dolore.

Irene Falcone aveva un bimbo lasciato in tenera età.

Irene era una ragazza che amava la vita secondo chi la conosceva e non smetteva di ridere. Tutti la ricorderanno come è nella foto presente in copertina, bella e solare. Tante le lacrime di parenti, amici e conoscenti che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

È sui social che si moltiplicano i messaggi di vicinanza e di cordoglio per i familiari di Irene. Tante le foto pubblicate con lettere e ricordi.

“Oggi il quartiere capo perde un’altra figlia giovanissima Irene.

“Vogliamo ricordarla così stupenda e sorridente – dice la Confraternita di Maria Santissima del Paradiso al Capo –

Siamo vicino ai familiari, che la Madre Santissima del Paradiso accolga tra le sue braccia tra la pace degli Angeli dei cieli più belli”.

“Ciao piccola buon viaggio – dice un’altra amica -. Dio ti ha vista così bella che ti ha voluto con sé proteggi il tuo meraviglioso bimbo condoglianze a tutta la famiglia Falcone, ciao Irene”.

“Oggi un angelo ha spiccato il volo – dice un amico -. Sarai il più bello”.