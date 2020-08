Boom dei contagi in Sicilia, 32 positivi in 24 ore

Sono 32 i nuovi positivi in Sicilia. Si tratta dei nuovi contagi registrati nel giro di 24 ore dalle autorità sanitarie. I dati sono stati comunicati dalla Protezione Civile nazionale nel suo consueto bollettino.

Dati che iniziano davvero a preoccupare anche perché il dato di oggi mostra che solo un migrante è risultato positivo. Sono 31 i contagi diretti che coinvolgono per lo più cittadini siciliani rientrati da luoghi di lavoro o di vacanza.

Sono quindi 32 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati da ieri. La mappa del contagio dice che il maggior numero di contagi si registra a Siracusa con 16 nuovi casi. Ci sono poi 5 casi Palermo e uno riguarda un migrante. Un altro caso a Messina e uno a Ragusa.

Sono 45 le persone ricoverate. 39 in ricovero ordinario e 6 in Rianimazione. Salgono a 399 le persone in isolamento domiciliare e a 450 gli attuali positivi al Covid19 nell’isola. Il bollettino dice che sono 3.485 le persone che fino ad oggi hanno avuto diagnosticato il contagio in Sicilia.