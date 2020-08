In Sicilia +30 contagi da Coronavirus, due a Palermo

Non si ferma il trend dei contagi che nella giornata di oggi toccano quota +30. Numeri che iniziano a preoccupare davvero anche perché tra i nuovi positivi non si sono solo migranti ma anche residenti in Sicila.

Come detto sono 30 i contagi confermati dal Ministero della Salute nel suo bollettino in 24 ore. Tra questi, 16 riguardano tamponi eseguiti su migranti in territorio siciliano.

In particolare, in provincia di Catania si contano 16 casi, 6 sono a Messina (di cui 5 migranti). Gli altri casi che interessano solo migranti sono stati registrati: 4 a Caltanissetta, 2 a Palermo, uno a Ragusa e uno a Enna. Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore sono due e i tamponi effettuati 2.795.

Sono tre le persone ricoverate ma nessuno di esse è in Rianimazione.