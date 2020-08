Allerta meteo arancione nel Palermitano, possibili nubifragi

Di nuovo allerta meteo domani in Sicilia e questa volta di colore arancione. Significa che le autorità manterranno lo stato preallarme per l’intera giornata a causa delle condizioni di maltempo che oggi ha concesso una tregua, a parte qualche precipitazione questa mattina.

Dopo la tromba d’aria a Cefalù GUARDA QUI IL VIDEO e il consiglio di evitare i sottopassi di Viale Regione Siciliana da parte del Comune di Palermo, fino a domani sarà mantenuta alta l’attenzione.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso poco fa un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido da ora fino alle 24.00 di domani. Per la giornata di oggi il livello di allerta è di colore giallo (“ATTENZIONE “) con precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Per la giornata di domani, venerdì 7 agosto, il livello di allerta su tutta la Sicilia è di colore arancione (“PREALLARME”).

“Si prevedono precipitazioni sparse – si legge nel bollettino – a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori nord orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci a forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.