Grave incidente stradale in via Perez, paura a Palermo

Incidente stradale questa notte in via Perez a Palermo. Centinaia le persone in strada in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto 5 automobili.

Sono stati veri e propri momenti di paura questa notte in Via Perez, una strada parallela alla via Oreto. Lo scontro è avvenuto all’una di notte. Tra le cause dell’incidente forse una mancata precedenza ad uno stop ma le dinamiche sono ancora da chiarire. A scontrarsi una Lancia y e una Citroen.

Dopo essersi scontrate, le vetture hanno finito la corsa contro alcune auto in sosta. Un’altra auto è finita in una centralina Enel lasciando alcune abitazioni al buio.

Per strada centinaia di persone mentre arrivavano i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sul posto sono intervenute anche le auto della polizia.

Ad allarmare i sanitari sarebbe solo un caso: un giovane, infatti, al loro arrivo era riverso sull’asfalto. Testimoni dicono che stesse camminando a piedi e che avrebbe riportato una grave ferita ad un arto inferiore. Il giovane è stato portato con urgenza al Pronto soccorso del Civico.

Sono state centinaia le persone scese in strada dopo il grosso incidente stradale in via Perez. In tanti hanno prestato soccorso alle persone coinvolte e in tanti sono rimasti in strada fino a notte fonda assistendo alle operazioni dei soccorritori. La polizia ha dovuto faticare non poco per convincere la folla ad allontanarsi per via delle prescrizioni anti Covid.

A ricostruire quanto avvenuto in via Perez questa notte saranno gli uomini dell’infortunistica che hanno lavorato per tuttl il corso della notte per risalire al responsabile dello schianto.