Covid-19, nel Palermitano controlli anti assembramenti con elicotteri e droni (VIDEO)

Anche l’elicottero dei Carabinieri per il contrasto agli spostamenti ingiustificati in questa emergenza Covid-19. A Monreale (Pa) è dovuto intervenire un elicottero a supporto delle squadre da terra che verificano gli spostamenti. L’attività dei Carabinieri rientra in un contesto di controllo straordinario del territorio.

Fioccano a Monreale e non solo le denunce che hanno toccato quota 99 nel fine settimana. Sono decine le persone pizzicate fuori dalle proprie abitazioni e che non hanno saputo spiegarne il motivo. Tra le persone beccate, come ha riferito il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci, anche chi era appena uscita da casa di alcuni amici per mangiare una pizza. Sono oltre 1.500 i controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Palermo.

Sempre a Monreale il sindaco, su proposta della testata Filodiretto, sta studiando la possibilità di avviare una serie di perlustrazioni del territorio tramite drone. I dispositivi a pilotaggio remoto potrebbero essere un buon deterrente nei confronti di chi si ostina a non seguire le disposizioni dei decreti nazionali e delle ordinanze regionali. Il Comune di Monreale si avvarrà dell’aiuto di un professionista a titolo gratuito per l’esecuzione delle attività di controllo del territorio. Al momento è solo un’ipotesi in cantiere.

Anche a Palermo il numero delle denunce cresce ogni giorno. La percentuale del 7,59 dei denunciati sul totale dei controlli di domenica scorsa, si scontra con l’11,11 per cento del venerdì appena trascorso.

Nel corso della giornata di venerdì sono stati 3017 i cittadini sottoposti alle verifiche delle forze dell’ordine. Di questi, 319 sono stati denunciati per la mancata inosservanza delle prescrizioni previste dal decreto. Sette, invece, i commercianti che avevano deciso di continuare a lavorare sui 757 esercizi passati al setaccio.

In tutta la provincia di Palermo ci sono 320 pattuglie per i controlli anti- contagio. Un apparato che da ieri è stato incrementato da oltre 20 pattuglie della polizia municipale.