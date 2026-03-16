Tragedia a Lampedusa, donna muore schiacciata dal cancello di casa

È una notizia terribile quella che arriva da Lampedusa, dove un banale gesto quotidiano si è trasformato in una trappola mortale. In contrada “Piddu”, nel pomeriggio di oggi, la cinquantaduenne Angela Bono ha perso la vita schiacciata dal cancello scorrevole della sua proprietà.

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, la struttura sarebbe improvvisamente uscita dalle guide, travolgendo la donna e non lasciandole scampo. Il primo a dare l’allarme è stato un passante che, vedendo la signora a terra esanime, ha tentato disperatamente di sollevare il pesante infisso di ferro. Un tentativo purtroppo vano: solo grazie all’aiuto di altre persone accorse sul posto e del marito della vittima, arrivato poco dopo, è stato possibile spostare il blocco.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per Angela Bono non c’era più nulla da fare. Il personale del 118 ha tentato ogni manovra di rianimazione, ma ha dovuto arrendersi all’evidenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della tenenza locale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica di questa assurda tragedia.