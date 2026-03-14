Colpo alla mafia, confiscati beni per 1,5 milioni al cognato del capomafia di Santa Maria di Gesù

Il nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo ha dato esecuzione a un provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale con cui sono stati confiscati beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro riconducibili a Giuseppe Urso, genero del boss Pietro Vernengo e uomo d’onore della famiglia mafiosa palermitana di Santa Maria di Gesù.

Il provvedimento riguarda beni già sottoposti a sequestro nel gennaio 2025, tra cui una società di distribuzione carburanti con relativo capitale sociale, un box auto, due immobili, due terreni, un veicolo e sette rapporti bancari.