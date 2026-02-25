News

Storymakers in concorso con due documentari al Premio Film Impresa 2026

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Storymakers, casa di produzione specializzata in documentari industriali, è stata selezionata con due opere nell’Area Documentaria della IV edizione del Premio Film Impresa 2026, in programma dal 2 al 4 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma.

Le proiezioni sono previste:

Le Vie del Basilico (Barilla Group), martedì 3 marzo alle ore 11:30 – Area Documentaria, Slot 1

Food Farm 4.0 (Food Farm ScpA), mercoledì 4 marzo alle ore 9:00 – Area Documentaria, Slot 2

Su oltre 200 opere candidate a livello nazionale, 36 film sono stati ammessi alla selezione ufficiale e 13 nella sezione Documentaria. Tra questi figurano Le Vie del Basilico (Barilla Group) e Food Farm 4.0 (Food Farm ScpA), entrambi prodotti da Storymakers.

Le Vie del Basilico racconta la filiera agricola Barilla come sistema di territorio, competenze e responsabilità.

Food Farm 4.0 esplora il rapporto tra formazione e industria come modello produttivo integrato.

“I documentari industriali permettono alle imprese di essere comprese nella loro complessità, con un linguaggio cinematografico capace di generare credibilità e memoria nel tempo”, dichiara Alessandro Lucente, direttore creativo di Storymakers.

Il Premio Film Impresa, ideato e organizzato da Unindustria con il supporto di Confindustria, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al cinema d’impresa. La giuria dell’edizione 2026 è presieduta da Sergio Castellitto; tra i protagonisti figurano Giuseppe Tornatore e PIF.

Storymakers è una casa di produzione specializzata in documentari industriali. Lavora con aziende e gruppi industriali per documentare filiere produttive, trasformazioni organizzative e modelli di sostenibilità. Ogni progetto è concepito per avere vita autonoma oltre il contesto aziendale, con distribuzione in festival e rassegne cinematografiche.

Contatti

Email: ufficiostampa@storymakers.it

Social: LinkedIn, Instagram

www.storymakers.it

 

