Tentato femminicidio in Sicilia, uomo simula incidente domestico

Avrebbe tentato di accoltellare la moglie al culmine di una lite, cercando poi di far passare le ferite come conseguenza di un incidente domestico. È questa l’accusa mossa dalla Procura di Gela nei confronti di un 39enne, già agli arresti domiciliari per un’altra vicenda, che è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito della segnalazione di un presunto accoltellamento avvenuto tra le mura domestiche. Nonostante i coniugi avessero inizialmente cercato di attribuire le ferite a un incidente in casa, le incongruenze nel racconto hanno spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti. Il sopralluogo nell’abitazione della coppia, secondo la Procura di Gela, avrebbe fatto emergere un quadro chiaro: tracce di sangue in più punti, segni di colluttazione e stanze a soqquadro.

Una volta messa al sicuro e lontana dal marito, la donna avrebbe trovato la forza di riferire una realtà drammatica fatta di maltrattamenti fisici e psicologici che, stando alla denuncia, si sarebbero protratti dal 2023. La vittima ha quindi formalizzato la querela ed è stata trasferita, insieme ai figli minorenni, in una struttura protetta. Il 39enne è stato invece condotto in carcere.