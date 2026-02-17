​Vento oltre i 100 km/h a Palermo: albero cade in via La Malfa, container ribaltato all’Addaura

​Una violenta ondata di maltempo sta colpendo Palermo, con raffiche di vento che hanno superato i 90-100 km/h, causando pesanti criticità in diverse zone della città. L’episodio più grave si è registrato in via Ugo La Malfa, all’altezza del centro Euronics Bruno, dove un pino di grosse dimensioni è stato sradicato dalla furia delle raffiche, piombando sull’intera carreggiata.

​L’incidente, avvenuto durante le ore notturne, ha provocato il blocco totale della circolazione. Già dalle prime luci dell’alba, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il tronco, supportati dagli operai comunali. Nonostante il forte impatto e il caos automobilistico generatosi nella zona di via Nenni, non si registrano fortunatamente feriti.

​Il vento non ha risparmiato la costa: all’Addaura, la forza del fortunale ha ribaltato un container, mentre la stazione meteo di via Morello ha confermato picchi di 88 km/h.

A scopo precauzionale, la direzione del Parco Uditore ha disposto la chiusura dell’area verde per l’intera giornata di oggi, martedì 17 febbraio, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini.