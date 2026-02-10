Cronaca

Dramma in casa, scoppia la caldaia: gravi padre e figlio

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia a Burgio, nell’Agrigentino. All’interno di un’abitazione sita in via Nazionale, una caldaia è improvvisamente esplosa, investendo in pieno due persone. Le vittime sono un uomo di 50 anni e l’anziano padre di 80, che hanno riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo a causa della violenta fiammata e dello scoppio.

L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi. Data la criticità delle ferite, i sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento d’urgenza dell’elisoccorso per trasferire entrambi i pazienti presso un centro specializzato in grandi ustionati. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo scaturito dalla deflagrazione e a verificare la stabilità dell’edificio, mettendo l’intera area in sicurezza. Restano ancora da chiarire le esatte cause del malfunzionamento che ha innescato l’esplosione.

