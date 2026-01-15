Cronaca

Lutto a Campofelice di Fitalia, morto il sindaco Pietro Aldegheri

La comunità di Campofelice di Fitalia si stringe nel dolore per la scomparsa prematura del suo primo cittadino, Pietro Aldegheri. Il sindaco si è spento nelle scorse ore dopo aver affrontato, con dignità e estrema riservatezza, una breve ma implacabile malattia.

Aldegheri non era solo un amministratore stimato, ma un uomo descritto da chiunque lo conoscesse come mite, profondamente leale verso le istituzioni e sempre disponibile con i propri concittadini. Il suo approccio alla politica era fondato sul concetto di “servizio” e sulla capacità di fare squadra, mettendo sempre il bene del territorio davanti alle ambizioni personali.

La notizia ha scosso non solo il piccolo centro del Palermitano, ma l’intero panorama politico locale. Il suo sorriso e il costante senso del dovere restano l’eredità più preziosa per una comunità che oggi perde un punto di riferimento fondamentale, un uomo che ha amato profondamente la sua terra fino all’ultimo.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di vicinanza alla famiglia e all’amministrazione comunale. “Abbiamo perso un amico di tutti”, scrivono i cittadini, ricordando le sue qualità umane prima ancora che quelle amministrative.

