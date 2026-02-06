Cronaca

Incendio a Palermo, bruciano una Smart e una Tiguan: si sospetta il dolo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Foto Quotidiano di Palermo

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incendio è divampato in via delle Madonie, nei pressi di via Empedocle Restivo a Palermo. Il rogo ha completamente distrutto due autovetture parcheggiate, una Smart e una Volkswagen Tiguan, estendendosi rapidamente anche a un cassonetto dei rifiuti situato nelle vicinanze.

L’ipotesi del dolo è la pista principale seguita dagli investigatori. A supporto di questa tesi vi è la distanza tra i punti d’innesco e le testimonianze di alcuni residenti, che avrebbero segnalato la presenza di un uomo sospetto nell’area poco prima dell’evento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri mezzi e degli edifici limitrofi. Dopo lo spegnimento, la zona è stata messa in sicurezza e bonificata. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità.

