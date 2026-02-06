Cronaca

Piccola siciliana lotta contro il retinoblastoma, la Regione pagherà le cure

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

C’è finalmente un segnale concreto per Nora Franzone, la bambina ennese di soli 6 anni che combatte con coraggio contro un retinoblastoma, una rara e aggressiva forma di tumore oculare. Dopo il clamore mediatico sollevato dalla famiglia, costretta a fare affidamento quasi esclusivamente sulla solidarietà privata per sostenere le cure, la Regione Siciliana ha rotto gli indugi.

La Commissione sanitaria regionale dell’assessorato alla Salute ha approvato il sostegno economico diretto. Una decisione che arriva dopo l’intervento del governatore Renato Schifani, il quale ha preso a cuore la vicenda impegnandosi personalmente affinché le istituzioni non restassero a guardare.
Il provvedimento coprirà retroattivamente i costi di trasferta e soggiorno sostenuti durante il ricovero al Policlinico di Siena dello scorso settembre, includendo le spese per un accompagnatore. Sebbene per i futuri controlli sarà necessario seguire l’iter burocratico delle nuove istanze, il Presidente della Regione ha assicurato un monitoraggio costante: «Le istituzioni hanno il dovere di esserci – ha dichiarato Schifani – non lasceremo sola la famiglia di Nora in questa battaglia».

Fino ad oggi, i genitori della piccola si erano mossi attraverso raccolte fondi e l’appello per il 5×1000, denunciando le difficoltà di accesso ai contributi pubblici. Questo “sì” rappresenta una boccata d’ossigeno in un percorso terapeutico ancora lungo e complesso.

News suggerite per te:

  1. Regione siciliana, Schifani: «Nuova stagione di concorsi»
  2. Dramma a Palermo: scooter contro auto all’incrocio, un giovane lotta tra la vita al Buccheri La Ferla
  3. La Regione Siciliana ha assunto 46 funzionari regionali
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Incidente stradale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Cronaca
Blitz antidroga a Palermo: sette arresti e 5.000 euro sequestrati, in manette anche un 70enne
Cronaca
Palermo, blitz all’Olivella: fucile a pompa e droga nel locale, arrestato il titolare
Cronaca
Finisce contro un muro con l’auto: Carmelo muore a Palermo a 44 anni, lascia 4 figli
Cronaca
Il progetto del Ponte sullo Stretto
Doccia fredda sul Ponte: saltano i fondi per il 2026, l’opera slitta al 2028
In primo piano Politica