La strada che unisce lo Jato torna a sperare: 3 milioni per riaprire la SP 20

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un investimento massiccio per salvare la viabilità nella Valle dello Jato. La Città Metropolitana di Palermo ha stanziato oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 20, l’arteria che collega San Giuseppe a Camporeale, da tempo martoriata da problemi strutturali.

La decisione è arrivata durante l’ultima seduta del Consiglio metropolitano, dove è stato approvato all’unanimità un emendamento tecnico promosso da Liborio Maurizio Costanza (Pd). Il provvedimento inserisce ufficialmente l’opera nel piano triennale dei lavori pubblici. Il focus principale riguarda il chilometro 7, in località Portella della Paglia, dove una frana ha imposto la chiusura del tratto stradale, paralizzando i flussi veicolari.

La SP 20 non è una strada qualunque: rappresenta l’unica vera alternativa alla SS 624 (Palermo-Sciacca), nota per l’alto tasso di pericolosità e i frequenti rallentamenti. Senza questo collegamento, i residenti di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Piana degli Albanesi, Camporeale e Roccamena rischiano di vedere raddoppiati i tempi di percorrenza verso il capoluogo, con gravi ripercussioni sull’accesso a ospedali e scuole.

“È un intervento urgente e non più rimandabile”, ha sottolineato il consigliere Costanza. “Garantire la piena funzionalità della SP 20 significa proteggere intere comunità dall’isolamento e offrire una via di fuga sicura in caso di criticità sulla statale.”

