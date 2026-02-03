Cronaca

Carta d’identità cartacea addio, il Comune avvisa: «Rinnovatela ora, ad agosto stop totale»

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il tempo delle proroghe sta per scadere. Dal prossimo 3 agosto 2026, i vecchi documenti d’identità cartacei cesseranno definitivamente di avere validità, lasciando il posto esclusivamente alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). A Palermo la sfida è imponente: sono circa centomila i residenti che devono ancora mettersi in regola. L’appello del sindaco Roberto Lagalla è chiaro: “Programmate il cambio subito per evitare il caos delle ultime settimane”.

Come richiedere la nuova CIE

Per ottenere il documento elettronico, che viene recapitato a casa entro circa 5-7 giorni lavorativi, i cittadini hanno due strade:

  • Prenotazione online: collegandosi al portale del Ministero dell’Interno.
  • Turno fisico: recandosi presso gli uffici demografici nei giorni dedicati all’accesso diretto.

Uffici aperti e potenziamento dei turni

Per gestire l’afflusso record, l’Amministrazione ha esteso l’orario di molti sportelli. La maggior parte degli uffici, come Anagrafe (Viale Lazio), Piazza Marina, Brancaccio e Resuttana, osserva l’orario 8:30-13:00 dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani il martedì e mercoledì (14:30-17:00). Attenzione però alle eccezioni: le postazioni di Boccadifalco, Tricomi e Noce Malaspina restano chiuse il martedì pomeriggio.
“Siamo passati da attese di sette mesi a un sistema efficiente”, spiegano il sindaco Lagalla e l’assessore Dario Falzone, sottolineando che dopo la scadenza di agosto non saranno più rilasciati documenti cartacei, neanche per documentate emergenze.

