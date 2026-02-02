Cronaca

Amore proibito a Ballarò, famiglie ai ferri corti: rissa con caschi e sangue

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Tutto è nato da una storia d’amore adolescenziale. Due diciott’enni si frequentavano, ma le rispettive famiglie non vedevano di buon occhio quella relazione. La tensione covava da giorni, fino a esplodere in via Monfenera, nel cuore di Palermo, con una violenta rissa che ha coinvolto una quindicina di persone.

La scintilla si è accesa al mattino, tra i banchi del mercato di Ballarò. Qualche parola di troppo, sguardi che promettevano guai. Ma il vero inferno si è scatenato alle dieci di sera, quando la discussione è degenerata in un vero e proprio pestaggio collettivo sotto gli occhi terrorizzati dei residenti.

La scena è stata da far west: tre donne si sono affrontate usando anche caschi da moto come armi improprie. Una di loro ha riportato la rottura del naso, un’altra è stata colpita all’orecchio. Calci, pugni e oggetti contundenti hanno trasformato la strada in un campo di battaglia, con feriti che sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

L’arrivo delle forze dell’ordine ha temporaneamente placato gli animi. Ma un uomo di 32 anni non si è dato per vinto: ha tentato di riaccendere lo scontro, scagliandosi contro alcuni partecipanti alla rissa. Bloccato dai carabinieri, si è rivoltato anche contro di loro, arrivando ad aggredire i militari.

Il bilancio della serata di follia: un arresto per il trentaduenne e quattro denunce a carico di altrettante persone, tra i 18 e i 54 anni. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha imposto all’arrestato l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Una vicenda che racconta ancora una volta come le dinamiche familiari possano degenerare in violenza quando prevale l’istinto sulla ragione.

News suggerite per te:

  1. Palermo, rissa tra donne degenera in sparatoria tra parenti, tre arresti a Ballarò
  2. Palermo, 6 persone coinvolte in una rissa: sangue e coltellate in via La Lumia, c’è un ferito
  3. Rissa ad Alcamo, giovane in prognosi riservata dopo un colpo alla testa: quattro arresti
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Palermo, scontro auto-moto: sedicenne gravissimo, è al Villa Sofia
Cronaca
Palermo, al via i lavori allo svincolo Calatafimi: nuove rotatorie e viadotto tram
Cronaca
Palermo, svaligia l’asilo Girasole per la sesta volta: arrestato dai carabinieri
Cronaca
Frodi creditizie, Sicilia maglia nera d’Italia: boom di truffe
Economia&Lavoro
Euro 2032, Palermo ci crede: ecco come potrebbe cambiare lo stadio Renzo Barbera
Economia&Lavoro