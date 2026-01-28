Cronaca

Maltempo in Sicilia, Schifani: “Danni per due miliardi, Niscemi è nel baratro”

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Questa mattina mi hanno presentato un documento dal quale emerge che l’ammontare dei danni segnalati dagli enti pubblici a seguito del ciclone Harry, ancora da verificare, si aggira intorno ai due miliardi di euro. Si tratta quindi di una situazione che evolve quotidianamente con una gravità sempre crescente”. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, durante il suo intervento a SkyTg24.

“Tuttavia – ha proseguito il governatore – questo non vuol dire che dobbiamo abbatterci. Ci troviamo di fronte a una situazione mai vista prima e non è il momento delle polemiche, che del resto non mi appartengono”.

“A Niscemi la situazione è drammatica e senza precedenti: ho constatato personalmente un centro abitato che rischia il crollo davanti a un enorme vuoto.

Occorre mettersi al lavoro, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Elaboreremo un piano urbanistico per la ricostruzione parziale di quella zona, lontano dall’area della frana. Le risorse necessarie le troveremo, c’è tutta la determinazione possibile”. Così si è espresso il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervento a SkyTg24.

Nel frattempo, il premier Giorgia Meloni si è recata a Niscemi, la città devastata dalla frana. Non ci sono stati annunci ufficiali, ma il presidente del Consiglio è sul posto per fare il punto della situazione insieme all’amministrazione comunale e a tutte le autorità di protezione civile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta effettuando, tramite un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo in Sicilia.

Il premier, secondo quanto apprende l’ANSA, è atterrata in aereo a Catania per poi imbarcarsi su un elicottero accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano.

News suggerite per te:

  1. Cinque miliardi del Ponte sullo Stretto per i danni del ciclone, lo ha deciso l’Ars
  2. Il castello di Monte Pellegrino torna a splendere. Schifani: «Completati i lavori, adesso lo restituiamo alla città»
  3. Emergenza ciclone Harry, Schifani guida la cabina di regia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Drammatico incidente in Sicilia, fa da scudo alla fidanzata ma viene travolto e ucciso
Cronaca In primo piano
Ha un infarto a 35 anni, salvato grazie a telemedicina ed elisoccorso
Cronaca
Allerta meteo in Sicilia per ciclone Harry
Meteo Sicilia, il maltempo non dà tregua: allerta gialla e venti di burrasca in arrivo
Cronaca
Gabriel Garko ha sposato un palermitano: si chiama Giorgio, ha 40 anni e fa l’avvocato
Società
Ciclone Harry, arrivano i ristori: Schifani annuncia 5mila euro per i cittadini
Politica