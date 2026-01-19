Cronaca

Palermo, rubato il pulmino dei ragazzi disabili di LAB 360

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

“Questa mattina la nostra Cooperativa è stata colpita da un gesto che ci ha profondamente scossi. È stato rubato il pulmino di LAB 360, un mezzo fondamentale per i nostri ragazzi con disabilità. Non si tratta solo di un veicolo, ma di uno strumento di autonomia, inclusione e speranza. Con quel pulmino i nostri bambini e ragazzi uscivano, svolgevano attività all’esterno, vivevano esperienze che per loro rappresentano conquiste enormi. Chi ha compiuto questo gesto non ha fatto un danno economico a una cooperativa: ha tolto un bene prezioso a chi è più fragile. Ha sottratto opportunità, sorrisi, libertà. Ha ferito profondamente non solo noi operatori, ma soprattutto i nostri ragazzi e le loro famiglie. Siamo feriti, amareggiati, ma non vogliamo restare in silenzio. Lanciamo un appello alla comunità e alle istituzioni: aiutateci a restituire ai nostri bambini ciò che gli è stato tolto. Perché colpire i più deboli non può e non deve diventare normale. LAB 360 continuerà a esserci, con o senza pulmino, ma oggi chiediamo voce, attenzione e solidarietà.”

A dichiararlo è Antonella Radicelli, presidente della cooperativa Idee in Movimento e dello spazio aggregativo per giovani con disabilità “LAB 360”.

