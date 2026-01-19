Cronaca

Ciclone Harry in Sicilia, ALLERTA METEO ROSSA E ARANCIONE

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Allerta meteo rossa in Sicilia orientale e arancione sul resto della Sicilia. Questo il bollettino del Dipartimento di Protezione civile regionale diramato per la giornata di domani 20 gennaio 2025 quando la Regione sarà attraversata dal Ciclone Harry.

Il bollettino prevede piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati.

I venti saranno di burrasca orientali, con rinforzi di burrasca forte fino a tempesta.

Mari. Grossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto agitati i restanti bacini, fino
a grosso il Tirreno meridionale settore ovest, con forti mareggiate sulle coste esposte

Seguiranno eventuali aggiornamenti

