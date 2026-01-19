Non si ferma all’alt e si schianta contro la caserma: arrestato un 22enne, grave una ragazza

Si è conclusa con l’arresto la folle corsa di un ventiduenne messinese che, nella notte tra sabato e domenica, ha ignorato l’alt dei Carabinieri scatenando un inseguimento terminato contro le mura della caserma dei Vigili del Fuoco di Milazzo. Il giovane si trova ora ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il conducente, che viaggiava in compagnia di altri quattro coetanei, non si è fermato a un posto di blocco, dando il via a una fuga ad alta velocità per le strade cittadine. La corsa è terminata bruscamente con un violento impatto frontale contro il perimetro della caserma dei pompieri.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 20 anni, anche lei residente a Messina, che ha riportato un grave trauma facciale. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata presso il Policlinico di Messina.

Le autorità hanno immediatamente disposto gli esami tossicologici sul ventiduenne per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. Mentre i restanti passeggeri hanno riportato ferite lievi, gli inquirenti stanno lavorando alla ricostruzione esatta della traiettoria dello schianto per accertare ulteriori responsabilità.