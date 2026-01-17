Protezione Civile, preallertamento per ciclone Harry: le zone più a rischio

CronacaIn primo piano

La Sicilia si prepara ad affrontare una delle perturbazioni più intense di questo inverno. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato un comunicato ufficiale di preallertamento per condizioni di maltempo diffuso e persistente che interesseranno l’Isola a partire da domenica 18 gennaio.

Non si tratta di un peggioramento ordinario: le previsioni parlano di un evento meteorologico di particolare rilevanza, con fenomeni che potrebbero protrarsi per diversi giorni e raggiungere il picco di intensità tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Le precipitazioni saranno diffuse su gran parte della regione e localmente molto abbondanti. Il rischio concreto è quello di allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d’acqua, soprattutto nelle aree più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

Le criticità maggiori sono attese sulla Sicilia orientale, in particolare sui versanti dell’Etna e sui Peloritani, dove l’effetto orografico potrebbe amplificare l’intensità delle precipitazioni. Sui rilievi oltre i 1500 metri sono previste anche nevicate.

A rendere il quadro ancora più complesso saranno i venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche che nelle zone più esposte potrebbero raggiungere intensità molto elevate. Il moto ondoso è destinato a crescere rapidamente, con mareggiate intense attese lungo i litorali orientali e meridionali dell’Isola.

La macchina della Protezione Civile è già in moto. I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono stati invitati ad attivare quanto previsto nei rispettivi Piani comunali di emergenza. Il volontariato di protezione civile è stato mobilitato e opererà in coordinamento con i NOPI e le strutture operative per il presidio dei punti critici e l’assistenza alla popolazione

La Protezione Civile rivolge un appello alla prudenza e invita tutti i siciliani ad adottare comportamenti di autoprotezione:

Seguire con attenzione gli avvisi meteo e le comunicazioni ufficiali

Limitare gli spostamenti non strettamente necessari

Evitare la sosta e il transito in zone a rischio: sottopassi, alvei di fiumi e torrenti, aree costiere esposte

Mettere in sicurezza beni, veicoli e strutture che potrebbero essere danneggiati da vento e pioggia

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione della situazione meteorologica.

