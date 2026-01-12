Allo Zen i residenti non pagano l’Amap, 5 milioni di euro di acqua di buco

“Ogni anno immettiamo nella rete dello Zen 2 un milione e mezzo di metri cubi d’acqua. Ma nei padiglioni non ci sono contatori. All’azienda partecipata non entra un soldo. Il danno è di 5 milioni di euro”. Lo ha detto Giovanni Sciortino amministratore unico dell’Amap intervenendo all’incontro che si è svolto nella chiesa di San Filippo Neri per affrontate le emergenze legate al quartiere Zen, diviso in due aree abitative Zen 1 e Zen2, a cui hanno preso parte diversi assessori comunali e i vertici della macchina amministrativa e delle partecipate.

“Se ci sono guasti noi non interveniamo perché la rete idrica non è di Amap – ha aggiunto Sciortino – E’ una situazione che abbiamo segnalato e che è nota. Noi non possiamo fare contratti allo Zen 2”.