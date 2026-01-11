Maltempo, raffiche a 100 km/h nel Palermitano e grandine: auto con tre bambini si schianta contro un muro

PROVINCIA DI PALERMO – Una violenta ondata di maltempo ha sferzato il comprensorio partinicese nelle ultime ore, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri orari, lasciando dietro di sé una scia di danni e interventi d’urgenza. I Vigili del Fuoco di Partinico sono stati impegnati ininterrottamente per tutta la notte a causa di alberi sradicati, cartelloni pubblicitari divelti e pali dell’illuminazione pericolanti che hanno messo a rischio la viabilità.

I momenti più critici si sono registrati a Balestrate, dove un grosso fusto ha bloccato lo svincolo autostradale, e sulla SP2 a Partinico. Tuttavia, la situazione più drammatica è avvenuta a San Giuseppe Jato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco erano al lavoro in contrada Passo Femmina per rimuovere un pino secolare abbattuto dal vento, l’allarme è scattato per un grave incidente in via San Filippo.

Una donna alla guida di una Hyundai Tucson, con a bordo tre bambini, ha perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale reso estremamente viscido dalle temperature rigide. L’auto ha terminato la sua corsa schiantandosi violentemente contro un muro nei pressi della locale guardia medica.

Il tempestivo intervento della dottoressa di turno è stato provvidenziale: il medico ha prestato le prime cure sul posto, rassicurando e accudendo con cura i piccoli, visibilmente sotto shock, mentre la madre veniva trasportata d’urgenza in ospedale dal personale del 118. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per gestire il traffico e i rilievi. Una volta messa in sicurezza l’area e il veicolo, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di bonifica della carreggiata.