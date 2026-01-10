Emergenza influenza a Palermo: Asp attiva Unità di crisi dedicata

Alberto Firenze, direttore generale dell’Asp di Palermo, ha dato vita a un’Unità di crisi specifica per fronteggiare l’emergenza influenzale in corso. L’obiettivo è quello di potenziare il coordinamento tra i vari servizi sanitari e assicurare interventi rapidi ed efficaci in tutta la provincia.

A comporre l’Unità di crisi sono stati chiamati figure chiave dell’Azienda sanitaria: Antonino Levita, direttore sanitario, Domenico Mirabile, responsabile del Dipartimento di Prevenzione, Salvatore Vizzi, a capo del Dipartimento Cure Primarie, Antonino Di Benedetto, direttore del Dipartimento Attività ospedaliere, ed Emanuele La Spada, che guida il Dipartimento Emergenza Urgenza.

Il gruppo di lavoro avrà diverse funzioni strategiche: tenere sotto controllo l’evoluzione dei contagi influenzali, organizzare le misure di prevenzione e cura, migliorare la gestione dei servizi sanitari sia sul territorio che negli ospedali, garantire un collegamento efficace tra i vari livelli assistenziali e, non meno importante, incentivare le campagne vaccinali oltre a reperire ulteriori posti letto da riservare ai pazienti che presentano complicazioni respiratorie.

La prima riunione ufficiale dell’Unità di crisi si terrà martedì prossimo presso la sede dell’Asp in via Cusmano.