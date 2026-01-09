Cronaca

Palermo, finti finanzieri si fanno aprire la cassaforte e derubano anziana, bottino da 100 mila euro

Si sono spacciati per uomini delle Fiamme Gialle, riuscendo a varcare la soglia di un appartamento in via Empedocle Restivo, nel cuore di Palermo. Vittima dell’inganno una donna di 88 anni, che si è vista sottrarre un tesoro in gioielli e preziosi dal valore stimato di circa 100 mila euro.

Il commando, composto da quattro o cinque uomini, si è presentato alla porta della pensionata con estrema sicurezza. Utilizzando il pretesto di un controllo ufficiale e la necessità di “catalogare” i beni contenuti nella cassaforte per ragioni di sicurezza, i malviventi hanno convinto l’anziana ad aprire il forziere.

Una volta ottenuto l’accesso, i finti finanzieri hanno agito con rapidità, svuotando la cassaforte di tutto l’oro e i gioielli di famiglia prima di dileguarsi. Solo dopo la fuga dei soggetti la donna ha compreso la natura della truffa, allertando immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai criminali. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza dello stabile e delle attività commerciali della zona per identificare il percorso di fuga e il veicolo utilizzato dal gruppo.

