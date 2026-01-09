Cronaca

Tragedia in Piemonte: giovane poliziotta palermitana muore con un colpo di pistola: ipotesi suicidio

Una giovane poliziotta palermitana di 27 anni è stata rinvenuta senza vita questa mattina, venerdì 9 gennaio, nella stanza dell’albergo dove soggiornava a Bardonecchia, in Valsusa (Piemonte), dove si trovava per un servizio temporaneo.

“La ragazza, commissario di polizia proveniente dalla questura di Grosseto, era giunta in Piemonte da circa dieci giorni per un breve periodo di distacco – come riportato da Valsusaoggi.it -. A dare l’allarme è stato un collega, insospettito dal fatto che la giovane non rispondesse alle telefonate”. Sul luogo sono giunti i soccorritori e i carabinieri, ma per la ventisettenne non c’era ormai più nulla da fare. A causarne la morte un colpo di arma da fuoco partito dalla sua pistola di servizio.

La giovane aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza e aveva da poco terminato il corso formativo presso la Scuola superiore di polizia. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche del decesso. L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto volontario.

