Monreale, gira con una pistola (finta) tra la gente: denunciato un 14enne a piede libero

MONREALE – Una serata dedicata alla musica e alla convivialità nel cuore della cittadina normanna ha rischiato di trasformarsi in un incubo logistico e di ordine pubblico. Durante l’ultimo weekend delle festività natalizie, un quattordicenne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Monreale per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere.

L’episodio è avvenuto in piazza Guglielmo II, affollata per un evento musicale. A rompere l’armonia della festa è stato il comportamento sospetto di un giovanissimo che, muovendosi tra la folla, tentava nervosamente di occultare un oggetto nel proprio marsupio. La scena non è sfuggita a un cittadino che, con grande senso civico, ha immediatamente allertato i militari presenti per il servizio di vigilanza.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro

I Carabinieri sono intervenuti in pochi istanti, bloccando il minore prima che il suo atteggiamento potesse innescare il panico tra i presenti. La perquisizione ha confermato i timori: nel borsello il ragazzo nascondeva una pistola giocattolo. L’arma, priva del tappo rosso di sicurezza, era una replica fedele di un modello reale, capace di trarre in inganno chiunque a breve distanza.

La replica è stata posta sotto sequestro e il giovane è stato segnalato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. In una nota, l’Arma ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni: la segnalazione tempestiva del passante è stata il fattore determinante per neutralizzare sul nascere un potenziale pericolo e garantire che la manifestazione proseguisse in totale sicurezza.