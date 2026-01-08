Cronaca

Monreale, gira con una pistola (finta) tra la gente: denunciato un 14enne a piede libero

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

MONREALE – Una serata dedicata alla musica e alla convivialità nel cuore della cittadina normanna ha rischiato di trasformarsi in un incubo logistico e di ordine pubblico. Durante l’ultimo weekend delle festività natalizie, un quattordicenne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Monreale per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere.

L’episodio è avvenuto in piazza Guglielmo II, affollata per un evento musicale. A rompere l’armonia della festa è stato il comportamento sospetto di un giovanissimo che, muovendosi tra la folla, tentava nervosamente di occultare un oggetto nel proprio marsupio. La scena non è sfuggita a un cittadino che, con grande senso civico, ha immediatamente allertato i militari presenti per il servizio di vigilanza.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro
I Carabinieri sono intervenuti in pochi istanti, bloccando il minore prima che il suo atteggiamento potesse innescare il panico tra i presenti. La perquisizione ha confermato i timori: nel borsello il ragazzo nascondeva una pistola giocattolo. L’arma, priva del tappo rosso di sicurezza, era una replica fedele di un modello reale, capace di trarre in inganno chiunque a breve distanza.
La replica è stata posta sotto sequestro e il giovane è stato segnalato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. In una nota, l’Arma ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni: la segnalazione tempestiva del passante è stata il fattore determinante per neutralizzare sul nascere un potenziale pericolo e garantire che la manifestazione proseguisse in totale sicurezza.

News suggerite per te:

  1. Spari tra la gente davanti a un bar, 16enne ucciso a colpi di pistola
  2. Palermo, pistola di plastica puntata dal finestrino: 19enne denunciato per procurato allarme
  3. Palermo, ciak si gira: l’atteso film su Biagio Conte prende vita tra le strade della città
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ragazzino di 11 anni abusato per mesi: arrestati due adolescenti nel Palermitano
Cronaca
Spari allo Zen, scattano più controlli e vetri blindati sugli autobus
Cronaca
Meteo, arriva l’articata bis: neve sui rilievi e venti oltre gli 80 km/h in Sicilia
Cronaca
Influenza manda ko gli ospedali palermitani: migliaia di pazienti, medici allo stremo
Salute e Sanità
Nebrodi sommersi dalla neve: Città Metropolitana al lavoro per liberare le strade
Cronaca