Meteo Sicilia, scatta l’allerta freddo: aria artica in arrivo

L’Epifania non porta via solo le feste, ma anche l’ultimo scampolo di mitezza. La Sicilia si appresta a vivere una settimana di pieno stampo invernale a causa di un doppio impulso di aria artico-marittima che colpirà l’Isola in due fasi distinte. Non si tratterà di un evento epocale, ma di un deciso ritorno alle medie stagionali (e anche qualcosa in meno) con venti di burrasca e il ritorno della neve a quote collinari.

La prima fase: piogge e raffiche di vento (7-8 gennaio)

Il primo peggioramento è atteso già dalla mattinata di mercoledì 7 gennaio. Una saccatura carica di aria fredda entrerà nel Mediterraneo colpendo inizialmente il Trapanese, l’Agrigentino e il Palermitano. Le piogge si estenderanno progressivamente lungo la fascia tirrenica e meridionale, mentre il versante ionico (Messinese, Catanese e Ragusano) resterà più protetto.

Il vero protagonista sarà però il calo termico: entro l’8 gennaio le temperature scenderanno di circa 4-5°C sotto la media, accompagnate da forti venti di Ponente e Maestrale che renderanno i mari molto mossi o agitati, con particolare criticità nello Stretto di Sicilia.

La seconda fase: il ritorno della neve (10-11 gennaio)

Dopo una brevissima tregua, tra sabato 10 e domenica 11 gennaio è previsto un secondo afflusso d’aria artica, stavolta più incisivo sul fronte delle nevicate. I modelli attuali indicano la possibilità di fiocchi a quote piuttosto basse per l’Isola, orientativamente tra i 400 e i 600 metri. Si prospetta dunque un weekend dal sapore “old style” per le zone montane e collinari della Sicilia.