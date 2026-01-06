CronacaIn primo piano

Zen, identificati i pistoleri del video di Capodanno: chi sono i tre giovani della sparatoria

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Gli inquirenti avrebbero messo un nome e un cognome agli altri due ragazzi immortalati nel filmato che circola sui social dalla sera dell’ultimo dell’anno e che ritrae una sparatoria nel quartiere Zen. Nel video, diventato virale nel giro di poche ore, compaiono tre giovani senza passamontagna ma con i guanti: due hanno in mano delle pistole, il terzo brandisce un fucile. Quest’ultimo sarebbe G.B., mentre uno dei due con la pistola sarebbe S.B., entrambi già noti agli investigatori.

Le immagini mostrano i tre che ridono e si abbracciano. Dopo alcuni secondi si dispongono in fila e iniziano a sparare: i proiettili vengono sparati verso l’alto. L’inchiesta prosegue, ma gli investigatori stanno concentrando i loro sforzi sull’esame dei video, considerati fondamentali per stabilire con esattezza ruoli e responsabilità di ciascuno.

Il terzo ragazzo presente nel filmato era stato identificato già poche ore dopo la diffusione delle immagini online. Si tratta di Manuel Catalano, coinvolto in un grave fatto di cronaca avvenuto nel dicembre 2022 all’interno del locale Mob di Carini: il giovane era finito sotto accusa per tentato omicidio in seguito a una sparatoria verificatasi nel club, ma l’accusa venne poi a cadere durante il dibattimento processuale.

