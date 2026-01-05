Veicolo prende fuoco sulla Palermo-Mazara, chiuso svincolo di Montelepre

A causa di un veicolo in fiamme, localizzato al km 28,200, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico dello svincolo di Montelepre (Palermo) lungo l’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo”.

Per garantire la sicurezza dei conducenti e permettere le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, tutti i veicoli in transito dovranno utilizzare lo svincolo di Partinico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.