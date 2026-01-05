Cronaca

Veicolo prende fuoco sulla Palermo-Mazara, chiuso svincolo di Montelepre

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

A causa di un veicolo in fiamme, localizzato al km 28,200, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico dello svincolo di Montelepre (Palermo) lungo l’autostrada A29 “Palermo – Mazara del Vallo”.

Per garantire la sicurezza dei conducenti e permettere le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo, tutti i veicoli in transito dovranno utilizzare lo svincolo di Partinico.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

News suggerite per te:

  1. Schianto sulla Palermo-Mazara: auto contro guardrail a Montelepre
  2. Perde il controllo dell’auto che si schianta e prende fuoco sulla A29: illeso papà con due bimbi
  3. Pullman prende fuoco sull’autostrada A29
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Video padre che picchia il figlio con cucchiaio, giudice lo scarcera: “Indizi insufficienti”
Cronaca
Si picchiano dopo una lite: coppia di fidanzati in pronto soccorso
Cronaca
È morta Anna, sorella maggiore di Giovanni Falcone
Cronaca
Dramma a Capodanno, mangiano ostriche e finiscono in rianimazione per sospetto botulino
Cronaca
Rissa ad Alcamo, giovane in prognosi riservata dopo un colpo alla testa: quattro arresti
Cronaca In primo piano