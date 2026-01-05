Cronaca

Dramma a Capodanno, mangiano ostriche e finiscono in rianimazione per sospetto botulino

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Quello che doveva essere un brindisi augurale per il 2026 si è trasformato in un dramma sanitario. Due cittadini di Canicattì, un uomo di 57 anni e una giovane di 18, si trovano attualmente ricoverati in prognosi riservata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L’ipotesi clinica, che ha già fatto scattare l’allerta delle autorità, è quella di una severa intossicazione alimentare da botulino.

La vicenda ha avuto inizio durante il cenone di San Silvestro in un noto locale della “Città dell’Uva”. Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero consumato del pesce crudo, nello specifico delle ostriche. Poche ore dopo il pasto, sono comparsi i primi sintomi violenti: forti dolori addominali, vomito e diarrea.

Dopo un primo passaggio al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, l’aggravarsi del quadro clinico ha reso necessario il trasferimento d’urgenza ad Agrigento. Al momento, il 57enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione; le condizioni di entrambi restano stazionarie nella loro gravità.

Sul caso sono intervenuti prontamente i poliziotti del Commissariato di Canicattì, affiancati dal personale dell’Asp di Agrigento e del SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione). Un primo sopralluogo ispettivo presso il ristorante non avrebbe evidenziato criticità igieniche macroscopiche, limitandosi a sanzioni di natura amministrativa.

Tuttavia, la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto. Gli esperti hanno avviato un’indagine epidemiologica approfondita per verificare se altri commensali abbiano accusato malesseri e per confermare, tramite analisi di laboratorio, la presenza del tossina botulinica.

News suggerite per te:

  1. Incidente in via Montepellegrino: scontro tra due Micra, un’auto si ribalta e tre finiscono in ospedale
  2. Spaccio a Monreale, viavai sospetto sotto casa: denunciato un 36enne in sorveglianza speciale
  3. Incidente mortale: la Smart si ribalta e si schianta, muore papà di 38 anni, figlio in rianimazione
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Video padre che picchia il figlio con cucchiaio, giudice lo scarcera: “Indizi insufficienti”
Cronaca
Si picchiano dopo una lite: coppia di fidanzati in pronto soccorso
Cronaca
È morta Anna, sorella maggiore di Giovanni Falcone
Cronaca
Veicolo prende fuoco sulla Palermo-Mazara, chiuso svincolo di Montelepre
Cronaca
Rissa ad Alcamo, giovane in prognosi riservata dopo un colpo alla testa: quattro arresti
Cronaca In primo piano