Tragedia in spiaggia: trovato morto un uomo di 40 anni

Tragico ritrovamento questa mattina sul litorale mamertino: il cadavere di un uomo è stato scoperto da un pescatore lungo la costa della Ngonia del Tono. Il corpo, in parte privo di indumenti, si trovava adagiato sulla sabbia quando è stato notato all’alba.

Immediato l’intervento delle autorità marittime e dei militari dell’Arma, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità della vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un individuo di circa quarant’anni, dalla corporatura importante – circa 180 centimetri di altezza – e dalla pelle chiara. Al momento del rinvenimento indossava una camicia a quadri e della biancheria intima.

