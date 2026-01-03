Cronaca

Nervoso al posto di blocco, gli trovano 19 dosi negli indumenti intimi: denunciato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Bagheria supportati dai militari della Compagnia Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’illegalità diffusa e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.
Nel corso delle attività sono state denunciate, in stato di libertà, tre persone: un 23enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 21enne per guida senza patente poiché recidivo nel biennio e un 20enne per evasione.

In particolare, durante un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un individuo che manifestava un atteggiamento nervoso. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono state rinvenute 19 dosi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, occultate negli indumenti intimi dell’indagato.
Nel corso di un ulteriore controllo, è stato denunciato un 21enne bagherese sorpreso alla guida del proprio veicolo senza la patente di guida, risultando recidivo nel biennio.
Proseguendo le operazioni, i Carabinieri, transitando per una via del centro abitato, hanno riconosciuto un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che si aggirava nei pressi della propria abitazione senza la prescritta autorizzazione. L’uomo, fermato e identificato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione.

Nel medesimo contesto operativo, sono state controllate 115 persone e 66 veicoli, elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 5.000 euro e segnalati alla Prefettura di Palermo tre assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish.
Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative.

