Orrore in Sicilia, discarica abusiva di cadaveri in cimitero

Una scena spettrale quella emersa durante gli ultimi controlli al cimitero comunale di Aci Catena, nel Catanese. Sotto il terreno del camposanto è stata rinvenuta una vera e propria discarica abusiva dove erano stati occultati resti umani, rinchiusi in sacchi di plastica. Il macabro ritrovamento è l’ultimo tassello di un’indagine più ampia condotta dalla Procura di Catania, che sta facendo luce su una gestione dei servizi cimiteriali che definire torbida sarebbe un eufemismo.

Le verifiche, coordinate dall’Arpa con il supporto dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell’Asp, hanno confermato i sospetti degli inquirenti. Nel mirino della magistratura sono già finite sei persone, tra cui esponenti di spicco dell’amministrazione locale. Risultano indagati la sindaca Margherita Ferro, il suo vice Andrea Licciardello, l’ex assessore Pippo Sciacca e tre funzionari tecnici (Alfio Grassi, Alfio Di Grazia e Alfio Gulisano). Le accuse ipotizzate sono pesantissime: vilipendio di cadavere e gestione illecita di rifiuti cimiteriali.

Nonostante il coinvolgimento diretto, la sindaca Ferro ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile: “Siamo a completa disposizione della magistratura per fare chiarezza. Chiederemo i danni a chi ha commesso questi atti,” ha dichiarato, ribadendo la volontà dell’ente di collaborare pienamente per accertare le responsabilità di quello che appare come un oltraggio alla memoria dei defunti.