Schifani fa gli auguri ai siciliani: “La Sicilia può farcela insieme”

Un messaggio di auguri che diventa anche un bilancio e una dichiarazione d’intenti. Nel video diffuso in occasione della fine dell’anno, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si rivolge direttamente ai siciliani, con un pensiero rivolto alle famiglie, ai giovani in cerca di opportunità, agli anziani e a chi vive quotidianamente le difficoltà legate al lavoro e al caro vita.

«La Sicilia è cresciuta in questi anni, ma sappiamo che non tutti ne hanno beneficiato», sottolinea Schifani, spiegando che proprio da questa consapevolezza nascono le scelte dell’attuale governo regionale. Un messaggio che riconosce le criticità ancora presenti e che punta a rafforzare la coesione sociale.

Il presidente ribadisce come il lavoro resti la priorità assoluta dell’azione di governo. Con l’ultima legge di Stabilità, ricorda, sono state introdotte misure concrete per incentivare le assunzioni da parte delle imprese e sostenere il lavoro a distanza, con l’obiettivo di trattenere e riportare in Sicilia competenze e professionalità. «Offrire opportunità senza costringere a partire» è uno dei punti chiave del programma illustrato.

Per il prossimo anno, la Regione potrà contare su oltre due miliardi di euro aggiuntivi, risorse che – secondo Schifani – sono il risultato di politiche economiche «serie e responsabili». Fondi che verranno destinati allo sviluppo, agli investimenti, al potenziamento dei servizi e soprattutto alla creazione di nuova occupazione stabile e di qualità, capace di dare prospettive ai giovani e maggiore sicurezza alle famiglie.

Nel suo intervento non manca anche un richiamo al clima del dibattito pubblico. «Avverto il dovere di richiamare tutti a un confronto più sereno», afferma il governatore, denunciando toni eccessivamente divisivi che rischiano di avvelenare il dialogo politico e istituzionale. Un invito al rispetto e alla responsabilità, rivolto in particolare a chi ricopre ruoli pubblici.

Il messaggio si chiude con un augurio di speranza e fiducia: «La Sicilia ha la forza per farcela, insieme». Un appello all’unità e alla collaborazione, per affrontare le sfide del nuovo anno e trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete per l’intera Isola.