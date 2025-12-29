Tedx, Marsala è "terra dei visionari" per la prima volta: applausi e sold out al Sollima

Potrebbe essere definito un visionario anche l’organizzatore della prima edizione del Tedx Marsala- “La terra dei visionari”, in scena ieri, domenica 28 dicembre 2025, al Teatro Comunale Eliodoro Sollima, dove ha registrato il sold out.

Benjamin Romeo- venticinque anni, marsalese di origine e con una lodevole esperienza formativa all’estero tra gli USA e la Spagna- il sogno di portare a Marsala questo evento conosciuto in tutto il mondo, con la volontà di diffondere idee capaci di ispirare le persone a diventare attori e attrici di cambiamento anche qui, lo aveva già dal 2022.

“Soltanto sei mesi fa, però- spiega- insieme ad un gruppo di gruppo di volontari, ci siamo messi a lavorare per realizzarlo concretamente, riuscendoci”.

Sono 40 circa i giovani, prevalentemente marsalesi e delle più svariate professioni, che si sono attivati per la riuscita di TedX Marsala, ottenendo fin da subito il favore della cittadinanza, che ha risposto con un sold out quasi immediato, e ieri sera, con lunghi applausi al termine di ogni intervento degli speaker.

“Li abbiamo scelti con l’obiettivo di trasmettere al pubblico un valore aggiunto in diverse tematiche, optando inoltre sia su profili junior che su profili senior, e con l’intenzione di sollecitare nei presenti più domande che risposte. Siamo molto felici del risultato”.

Nel dettaglio, sul palco del Teatro Sollima, si sono succeduti gli interessanti speech di: il content creator Davide Inward in “Con un mondo migliore”; la storyteller Melissa Massetta in “Come restare fedeli a se’ stessi in un mondo che ci vuole tutti uguali”; la psicologa del lavoro e mental coach Daniela Ferrante, in “Abbracciare tre sfide: tre domande per guardarsi dentro e ritrovare la rotta”; la progettista culturale Antonella Agnoli in “Prendersi cura”; l’imprenditore Costantino Spagnoletti in “Ma io qui che cazzo ci sto a fare?- Dal caos alla coerenza”; la content creator, autrice ed ingegnere Giulia Meta, in “Io non sono il mio lavoro”; l’economista e storyteller Alessandro Meneghella, in “Cercare la felicità è il miglior modo per perderla”; il mentalista Gianluca Liguori in “Come crearti una realtà straordinaria con il potere delle convinzioni”.

La prossima edizione?

“Probabilmente nell’estate 2027- conclude Benjamin Romeo, che per l’occasione del primo Tedx Marsala si è improvvisato anche presentatore- visto che la nostra prima licenza scadrà nel prossimo maggio, preferiamo organizzare la seconda edizione in un tempo non troppo ravvicinato e cogliere l’occasione per puntare ad un evento ancora più in grande”.