Cagnolino preso a mazzate a Palermo, è in fin di vita

Episodio di una crudeltà inaudita a Palermo la sera del 27 dicembre. Caramello, un cagnolino di appena 10 chili, è stato ridotto in fin di vita, colpito ripetutamente con una mazza da un giovane con problemi psichici all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 21:00 con l’intervento della Polizia di Stato. Nonostante la gravità delle condizioni dell’animale, riverso in una pozza di sangue, il soccorso immediato non è partito. Secondo quanto denunciato dall’associazione “Un Atto d’Amore Onlus”, la sala operativa della Polizia avrebbe tentato invano di contattare i Vigili Urbani, i quali sarebbero risultati irreperibili.

Il risultato è stato drammatico: Caramello è rimasto per cinque ore agonizzante e in coma sotto gli occhi del suo aggressore. Solo alle 2:00 del mattino, grazie alla pressione e all’intervento diretto dei volontari, l’animale è stato prelevato e trasferito in una clinica privata, dove è giunto solo alle 3:00. Mentre Caramello lotta tra la vita e la morte con gravissimi danni neurologici, la onlus ha annunciato battaglia legale. Saranno presentate tre denunce distinte alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità.