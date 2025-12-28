Strage di Monreale, nasce l’associazione MAS: «Assassini fuori dopo 8 anni? Le leggi cambino»

MONREALE – Trasformare il dolore in un motore di cambiamento per evitare che altre vite vengano spezzate nel silenzio delle istituzioni. Con questo spirito è nata ufficialmente a Monreale l’associazione MAS (Memoria, Amicizia, Speranza), fondata dai familiari di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo, i tre giovani uccisi lo scorso aprile in un brutale agguato di strada.

Durante la presentazione in Piazza Duomo, il volto e la voce dell’iniziativa sono stati quelli di Claudia Pirozzo, sorella di Massimo e presidente dell’associazione.

Il suo è un atto d’accusa lucido contro un sistema che rischia di non garantire giustizia: «Gli omicidi non si fermeranno se le leggi non diventeranno “vive” e se la parola omicidio non recupererà il suo vero peso», ha dichiarato con forza. Il timore dei familiari è quello di un sistema carcerario che non riabilita e di pene troppo lievi che potrebbero riportare in libertà gli assassini in pochi anni.

L’associazione MAS, il cui acronimo richiama anche lo slogan spagnolo “No más” (mai più), non si limiterà alla commemorazione. L’obiettivo è operativo: promuovere la cultura della legalità partendo proprio dai quartieri più difficili, come lo Zen di Palermo, da dove provengono i tre giovani accusati della strage.

«La strage di Monreale è stata sottovalutata», ha aggiunto Claudia Pirozzo, sottolineando come un intervento tempestivo dopo i fatti di aprile avrebbe potuto, forse, prevenire ulteriori fatti di sangue in città. Oltre all’impegno nelle scuole, l’associazione ha già annunciato che si costituirà parte civile nel processo contro gli esecutori del triplice omicidio. La risposta della comunità è stata immediata: sono già oltre 500 gli iscritti, un segnale inequivocabile di una città che non vuole più abbassare la testa.