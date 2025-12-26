Cronaca

Dramma al Supermercato Il Centesimo, uomo muore all’improvviso mentre fa la spesa

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Bagheria. Un uomo è deceduto oggi all’interno del supermercato “Il Centesimo”, probabilmente stroncato da un malore fulminante mentre si trovava tra le corsie per fare la spesa. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo del dramma sono intervenute tempestivamente due pattuglie dei Carabinieri. I militari hanno isolato l’area e messo in sicurezza la zona, restando in attesa del magistrato di turno per gli accertamenti legali e i rilievi di rito necessari a confermare le cause naturali del decesso.

A seguito del tragico evento, la direzione del punto vendita ha disposto la chiusura anticipata al pubblico, sospendendo ogni attività in segno di rispetto per la vittima e per consentire le operazioni delle autorità. Al momento non sono state diffuse le generalità dell’uomo né ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’accaduto.

