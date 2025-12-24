Adottiamo il diritto allo studio: la musica diventa solidarietà il 6 gennaio al Teatro Don Bosco di Catania

Il mezzosoprano Sabrina Messina, il tenore Antonio Costa, il coro Gospel “Padre Gabriele Maria Allegra” e i giovanissimi Pop Lirici. Sono artisti di grande livello quelli che si esibiranno in occasione dello spettacolo di beneficenza del 6 gennaio 2026, alle ore 17.30, al Teatro Don Bosco di Catania.

Organizzata dal Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo, in collaborazione con gli altri Rotary Club del catanese, e grazie al generoso supporto di sponsor ed attività commerciali locali, l’iniziativa nasce nell’ambito di “Adottiamo lo studio”, progetto finalizzato a sostenere il percorso formativo di giovani studenti che, senza questo aiuto, non avrebbero la possibilità di proseguire i propri studi. In particolare, gli introiti di questo spettacolo andranno a supporto di una bambina meritevole in condizioni di fragilità economica, per accompagnarla nel suo percorso formativo.

“Il diritto allo studio è uno dei pilastri fondamentali per costruire una società più giusta e inclusiva- dichiarano gli organizzatori del Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo- Sostenere i giovani studenti affinché possano vivere il proprio percorso formativo serenamente significa dare loro la possibilità di un futuro migliore, che valorizzi il loro talento e le loro attitudini”.

“Questo spettacolo di beneficenza rappresenta non solo un momento di grande valore artistico, ma anche un esempio di come, unendo le forze – istituzioni, artisti, attività commerciali e cittadini – sia possibile generare un impatto reale e duraturo sul nostro territorio. Il Rotary continuerà a essere al fianco dei giovani, investendo sull’educazione come strumento di crescita personale e collettiva”.

Nel corso della serata si terrà anche una divertente lotteria solidale, che vedrà l’assegnazione di premi di valore ai vincitori.

Il Rotary Club San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo ha già prefissato altre attività di raccolta fondi durante l’anno per la causa “Adottiamo lo studio”.